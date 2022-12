Lyt til artiklen

Det er måske heldigt, at kvinden ikke slukker sit kamera undervejs.

»What the fuck. Tid til at tage hjem.«

Kvinden er tydeligvis i chok.

Få sekunder forinden er hun blevet antastet på en usædvanligt aggressiv maner af to mænd på en scooter, som tydeligvis vil have hende med sig.

Den ene af de to mænd har fat i kvindens arm, som han trækker i. Og han kysser desuden den unge kvinde på kinden, inden hun vrister sig fri og forsøger at forlade stedet til fods.

De to mænd følger imidlertid efter hende på scooteren.

Men at kvinden fortsætter med at filme, er måske det, der i sidste ende gør, at situationen ikke udvikler sig yderligere.

Kvinden er nemlig en koreansk youtuber og influencer ved navn Hyojeong Park. Hun er kendt under navnet Mhyochi og har tusindvis af følgere på sociale medier.

Da Mhyochi bliver antastet på gaden – tirsdag aften i den indiske storby Mumbai – er hun netop i gang med en livestream, som følges af flere end 1000 brugere, på Twitch, rapporterer australske news.com.au.

To af hendes følgere bor – til alt held – lige i nærheden af stedet.

De haster hen og 'redder' Mhyochi ud af situationen, fortæller hun, og efter episoden har hun delt et foto af sine to redningsmænd, som hun efterfølgende gik på restaurant med.

Foto: Mhyochi/Twitter Vis mere Foto: Mhyochi/Twitter

»Jeg blev forfulgt af de anklagede til hotellet, og da de bad om mit telefonnummer, gav jeg dem et falsk nummer for at slippe ud af situationen,« siger Mhyochi ifølge news.com.au.

»Jeg var ret chokeret. Jeg gjorde mit bedste for ikke at eskalere situationen og forsøgte at gå. Men han greb fat i mit håndled og trak mig til sin motorcykel,« siger hun desuden.

De to mænd på scooteren er blevet identificeret efter videoen af episoden gik viralt på Twitter, og de er nu sigtet for overgreb af politiet i Mumbai.