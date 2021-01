England er ekstremt hårdt ramt af covid-19. Det kan der slet ikke være tvivl om.

Rundt omkring på landets hospitaler bliver der lige nu indlagt en ny patient med coronavirus hvert 30. sekund. Det skriver Daily Mail.

Og det er ikke kun de ældre borgere, som er ramte.

Chefen for The National Health Service, Sir Simon Stevens, siger således, at hele 25 procent af tilfældene er personer under 55 år.

Sir Simon Stevens. Foto: Dominic Lipinski / POOL Vis mere Sir Simon Stevens. Foto: Dominic Lipinski / POOL

Han tilføjer, at der er nok nye tilfælde i England til at fylde et nyt hospital hver morgen. Siden 24. december har der været 15.000 nye indlæggelser i landet.

Sir Simon Stevens er meget klar i mælet, når han skal sætte ord på, hvor slem situationen er:

»Realiteterne er meget klare, og jeg vil ikke tale dem ned. Hospitalerne er under et ekstremt pres, og det samme er personalet de forskellige steder.«

Chefen for The National Health Service delte dog også nogle gode nyheder. England vil således forsøge at vaccinere 24 timer i døgnet i løbet af de næste 10 dage.

Derudover åbnes der mandag 10 nye centre i England, hvor folk kan blive vaccineret.

The National Health Service forsøger at vaccinere i højt tempo, og 250.000 englændere modtog en dosis i løbet af lørdagen ifølge Daily Mail.