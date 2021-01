En stille og rolig dag i byen Oyster Bay i New York var pludselig ikke så rolig længere, da et fly styrtede ned mellem træer og bygninger.

»Vi så et fly flyve meget lavt, og så hørte vi et 'boom, boom, boom,'« siger Arthur Khaimov, der arbejder i en frisør i nærheden, til CBS New York.

Han løb ud og så flyet eksplodere foran sig.

I flyet sad en 57-årig mand, der på mirakuløs vis overlevede styrtet, som skyldes en motorfejl. Heldigvis var der en mand i nærheden, der havde erfaring med redningsarbejde, som fik hjulpet den 57-årige ud af flyet.

Flere redningsfolk ankom til stedet, og man besluttede, at piloten skulle fragtes til et nærliggende hospital med en helikopter. Det nægtede han.

»Ved du hvad, jeg har lige været i et flystyrt. Jeg vil ikke ind i en helikopter nu,« skulle han have sagt ifølge et øjenvidne.

Han endte derfor med at blive kørt til hospitalet, hvor de med det samme begyndte at operere ham. Manden havde både brud på ryggen, ben og ribben. Dog er han ikke i livsfare.

