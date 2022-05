Selvom en enkelt smertestillende tablet kan synes harmløs, så skal man ikke bare gnaske løs af pillerne.

Ved ibuprofen kan der nemlig være bivirkninger, ligesom ved alt muligt andet medicin – og især hvis man kombinerer med andet medicin.

Det viser en ny undersøgelse, der får norske eksperter til at slå alarm, skriver Dagbladet.

I studiet advarer man nemlig mod at kombinere ibuprofen med piller, der udskrives til personer med forhøjet blodtryk.

Og bruger man dise stoffer på samme tid, risikerer man nyreskade og i værste tilfælde at dø. Det konkluderes i undersøgelsen, som forskere ved Waterloo University i Canada og den statsfinansierede forskningsgruppe Canada 150 Research Chair, står bag.

Især de ældre patienter er i farezonen, overstreger overlæge Morten Finckenhagen fra Lægemiddelstyrelsen i Norge.

»Forskningsrapporten fastslår, at en der er ung, rask og hurtig, højst sandsynligt ikke får nyreproblemer ved at kombinere sådanne stoffer med Ibux (ibuprofen, red.). Men det er som regel de ældre, der bruger dem. Hvis der for eksempel er tale om en mormor på 82, så kan det få en dødelig udgang. Ældre har meget ofte nedsat nyrefunktion, og skal holde sig fra Ibux og lignende,« siger han til Dagbladet.

Overlægen undrer sig over, hvorfor der sælges håndkøbsvarer i butikker og tankstationer, som kan føre til alvorlige skader. Og han mener, at man i højere grad bør markerer risici på pakkerne.

Afslutningsvis kommer Morten Finckenhagen med opfordringen:

»Brug paracetamol mod smerter. Tænk ikke på at bruge Ibux, hvis du er lige så gammel som mig, altså over 65 år.«