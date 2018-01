En festivalgænger fra New Zealand var hurtig med kameraet, da to kvinder slog ud efter en mand, der havde været lidt for modig med sine hænder.

På videoen, som er optaget af Giann Reece, kan man se, hvordan en gruppe feststemte mennesker på Rhytm & Vines festival i Gisborne, Newzealand, kunne følge med fra sidelinjen, da en mandlig festivalgænger sneg sig op på en kvinde, der blot var iført en nederdel og glitter på sine bryster, og rørte ved hende.

(artiklen fortsætter under videoen)

Til mandens store overraskelse vender kvinden og hendes veninde sig straks om og følger efter ham tilbage på hans plads på græsset, hvor de giver sig til at slå ham.

Den mandlige festivalgænger, der er iført en festlig pink hat, forsøger at gemme sit ansigt, alt i mens én af de to kvinder kaster en drink i hovedet på ham.

Mange af de tilstedeværende kigger forundret på, mens de to kvinder slår manden i hovedet adskillige gange.

'Jeg ved ikke, hvem du er glitter-bryst-pige, men dig og din frække ven var højdepunktet på min Rhytm & Vines-oplevelse. Jeg håber, at dig og dine fest-bryster kom sikkert hjem. #Nokseikkerøre.'

Sådan skriver Giann Reece til videoen, som hun har offentliggjort på Facebook, hvor den har fået tusindvis af visninger, og hvor der i kommentarfeltet diskuteres flittigt, hvem der handlede rigtigt og forkert.

Mange Facebook-brugere mener, at kvinden på grund af sin lette påklædning nærmest bad om at blive raget på.

'Altså hvis de vil gå rundt som tøjter, så er det den behandling, de kan forvente,' skriver en bruger.

En anden skriver: 'Men altså, DU BER' JO SELV OM DET'

Der er dog også en række brugere, der mener, at han ingen ret havde til at røre ved hende - heller ikke selvom hun var letpåklædt.

'I to er legender!!! Lad være med at lytte til de ignorante mennesker, der er for uudannede til at vide, hvad formålet med dette var. I repræsenterer kvinder. Jeg bifalder jeres mod,' skriver en person.

En anden skriver: Du er ærgerlig talt et frygteligt menneske, hvis du roser fyren, der rørte ved hendes bryst. Det er seksuelt overgreb, og hun bad ikke om det,' skriver en anden.