En ny video fra anholdelsen af Tyre Nichols i Memphis chokerer.

For mens 29-årige Tyre Nichols lå blødende op ad en patruljevogn efter at være blevet stoppet i trafikken og var i gang med at blive tævet af fem amerikanske politibetjente, gik en af dem et skridt videre.

Han stak hånden i lommen, hvorefter han trak sin telefon frem og tilsyneladende tog flere fotos af den blødende Tyre Nichols.

Det beretter Associated Press, og du kan se en overvågningsvideo, der viser episoden øverst i artiklen.

Men faktisk gik betjenten – udpeget som Demetrius Haley – endnu længere. Han delte billederne med andre betjente og en kvindelig bekendt.

De fem tiltalte betjente. Demetrius Haley er nummer to fra venstre. Fotos: Memphis Police Dept. Foto: MEMPHIS POLICE DEPARTMENT / HAND Vis mere De fem tiltalte betjente. Demetrius Haley er nummer to fra venstre. Fotos: Memphis Police Dept. Foto: MEMPHIS POLICE DEPARTMENT / HAND

Sådan lyder anklagen i hvert fald i de dokumenter, som Associated Press har set, som indleder en proces for at få de fem betjente frataget deres licens, så de aldrig igen kan arbejde i politiet.

»Jeres opførsel i tjenesten var uretfærdig, åbenlyst uprofessionel og upassende for en indsværget offentlig tjenestemand,« lyder vurderingen af de fem betjentes optræden blandt andet.

»Du og andre betjente blev fanget på kamera, hvor I kom med adskillige uprofessionelle kommentarer, grinede, pralede med din involvering,« lyder det i tiltalen mod en anden af betjentene, Desmond Mills Jr.

Tidligere har det chokeret omverdenen, at en video optaget af betjentenes bodycams viste, hvordan de i adskillige minutter tævede Tyre Nichols, som var ubevæbnet.

Stillbillede fra politivideoen, der i første omgang viste, hvordan de fem betjente tævede Tyre Nichols. Foto: HANDOUT Vis mere Stillbillede fra politivideoen, der i første omgang viste, hvordan de fem betjente tævede Tyre Nichols. Foto: HANDOUT

Tyre Nichols døde tre dage senere af sine kvæstelser på et hospital, og de fem betjente er blevet fyret og tiltalt for drab.

Men i alt kan op til 13 betjente ende med at blive disciplineret i sagen, oplyser man.

De fem betjente, som er tiltalt i Tyre Nichols-sagen, anklages i en anden sag for at have overfaldet en anden ung, sort mand, kun tre dage inden Tyre Nichols-anholdelsen, oplyser CNN desuden.

Det er 22-årige Monterrious Harris, som i et søgsmål beskylder blandt andre de fem betjente for at have slået ham, trampet på ham og trykket ham hen over beton under en anholdelse 4. januar.

Tyre Nichols' familie var til stede, da præsident Joe Biden tirsdag nat leverede sin tale til Kongressen.