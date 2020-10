For 125 år siden målte den berømte norske polarfarer Fridtjof Nansen løbende temperaturen under en ekspedition på Nordpolen.

Nu har en ny ekspedition gjort det samme – og resultatet er chokerende.

Temperaturerne i løbet af vinteren 2019/20 har konsekvent været 18 grader højere, end på Fridtjof Nansens tid.

Det skriver NBC News.

Lederen af ekspeditionen – som er den største og dyreste mission til Nordpolen hidtil – Markus Rex er bekymret over udviklingen.

Dybt, dybt bekymret.

»Denne verden er truet. Vi så med vores egne øjne, hvordan isen forsvinder,« siger han til NBC News med en henvisning til islandskabet ved Nordpolen og dets dyreliv.

Han spår, at Nordpolen – også kaldet Arktis – snart vil være forandret forandret for altid.

»Isen er døende. Hvis vi fortsætter som nu, vil Arktis være isfri i løbet af få årtier,« siger Markus Rex, som er forsker ved polar- og havforskningscenteret på Alfred Wegener Instituttet i den tyske by Bremerhaven.

Tidligere undersøgelser har også vist, at temperaturen på Nordpolen stiger hurtigt.

Ja, så hurtigt, at klimamodellernes forudsigelser ikke har kunnet følge med.

Det viste et internationalt studie, som blandt andre tre forskere fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) står bag, i juli.

Alt håb er dog ikke ude. Det er bestemt stadig muligt at gøre en forskel for klimaet ved at mindske udledningen af CO2, vurderer klimaforsker ved DMI Martin Stendel.

»Det er endnu ikke for sent. Hvis vi beslutter os for at føre udledningen af drivhusgasser til nul hurtigt, kan vi undgå det værste,« sagde han.