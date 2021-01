Tirsdag eftermiddag omkring klokken 16.30 amerikansk tid gik en læge amok på et hospital i Austin i Texas og dræbte en kvindelig læge på 43 år.

Politiet har identificeret manden som Bharat Narumanchi. Han har tidligere fungeret som læge i både Californien og New York.

Udover at dræbe Katherine Lindley Dodson tog han ligeledes fire gidsler, inden han begik selvmord. Det skriver New York Post.

Ordensmagten i Austin ved ikke, hvorfor gerningsmanden valgte at gå amok på hospitalet. De ved dog, at Bharat Narumanchi var ramt af kræft, og han havde fået af vide, han kun havde få uger tilbage at leve i.

Jeff Greenwalt er en af efterforskerne, og han siger ifølge New York Post, at politiet opfordrer alle, der har talt med Bharat Narumanchi i den seneste tid til at ringe til ordensmagten.

Gerningsmanden havde ansøgt om en frivillig stilling på hospitalet to gange i løbet af de sidste tre uger, men han blev afvist begge gange.

Katherine Lindley Dodsons død har ramt lokalsamfundet hårdt. Hun blev beskrevet med pæne ord.

»Hun fik dig til at føle, du var den eneste patient på hospitalet, selv om der var en række af syge mennesker omkring hende,« lyder det eksempelvis i en meddelelse.