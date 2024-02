Mandag formiddag bragede politiet ind hos en sognepræst i byen Don Benito i det sydøstlige Spanien.

I hans hjem fandt de flere chokerende – og ulovlige – fund.

Det skriver norske Dagbladet.

Store mængder Viagra, to vægte, mere end to kilo mephedrone (et euforiserende stof, der kan minde om både MDMA og kokain, red.) og ikke mindst, hvad der svarer til cirka 22.000 kroner.

Det var, hvad politiet fandt under ransagningen i præsten og hans kærestes hjem.

De nægter sig begge skyldige, og ifølge præstens advokat, Jesús Carretero, 'vidste de intet om det.'

Men det tror politiet ikke på, og parret er nu mistænkt for at have solgt ulovlige stoffer fra sognepræstens lejlighed, og at have sendt det videre til andre regioner i Spanien.

Ifølge spanske lokalmedier, har præsten været overbevist om, at han havde 'guddommelig beskyttelse,' og at han derfor aldrig ville blive fanget.

Han er imidlertid blevet fjernet fra sin stilling, ligesom bispedømmet i byen har fordømt de angivelige handlinger:

»Vi undskylder for al smerten og lidelsen, og for den skandale, det her er,« lyder det i en erklæring.

Bispedømmet understreger samtidig, at man samarbejder tæt med politiet.

Efterforskningen af sagen er fortsat i gang, og politiet udelukker ikke, at der kan komme flere anholdte i sagen.

Præsten er for nuværende løsladt mod kaution, mens hans kæreste fortsat sidder varetægtsfængslet.