Coronavirussen har ramt flere lande verden over, hvor forskellige tiltag med det formål at forhindre smittespredningen af virussen, har betydet store ændringer i samfundene.

Det samme har man forsøgt i England, hvor man blandt andet har lukket 40 undergrundsstationer i London. Det har dog langt fra haft den ønskede effekt.

For på en række billeder, som flere brugere har delt på Twitter, kan man se store folkemængder i den engelske hovedstad, der fortsat benytter sig af de undergrundsstationer, der stadig er åbne.

Lukningen af undergrundsstationerne har medført, at folk nu skal vente op mod 20 minutter på et tog, hvor ventetiden normalt ville være på blot tre minutter, hvorfor flere folk nu stimler sammen i de samme togvogne, skriver Daily Mail.

@GMB tube still very busy! Impossible to keep 2m away. Concerned as an ICU nurse that this can affect us and keep us from being where we are needed. Police on the platform but not challenging anyone. pic.twitter.com/DeKbP8DtYt — Edie Sousa (@pisces33) March 30, 2020

En af de brugere, som har delt billeder fra den engelske undergrund, er sygeplejersken Edie Sousa, der hører til blandt de englændere, der ikke kan arbejde hjemmefra, og derfor er nødt til at benytte sig af den kollektive transport.

‘Togene har stadig travlt. Det er umuligt at holde to meters afstand. Som sygeplejerske på intensivafdelingen er jeg bekymret for, at det her kan berøre os og afholde os fra at være, hvor der er behov for os,' skriver Edie Sousa blandt andet til sit opslag.

I en række opfølgende opslag, udtrykker Edie Sousa også bekymring over, at virussen kan tænkes at sprede sig yderligere i de proppede togvogne.

Edie Sousa er da heller ikke den eneste bruger af togene i den engelske undergrund, der er utilfreds med tilstanden i øjeblikket.

I am a frontline NHS worker and this is how I have to travel to work due to @TfL reducing their service and people ignoring the #StayHome message. Absolutely disgusting... pic.twitter.com/0ktn80POlC — rachael baines (@ra_zzy) March 30, 2020

Også Rachael Baines, der ligeledes arbejder i det engelske sundhedsvæsen, har delt et opslag på Twitter, hvor hun samtidigt har delt et billede indefra en fyldt togvogn.

‘Jeg arbejder i sundhedsvæsenets frontlinje, og det her er måden jeg skal komme på arbejde, fordi @TfL (Transport for London, red.) har reduceret servicen, og fordi folk ignorerer beskeden om at blive hjemme. Decideret modbydeligt,’ skriver Rachael Baines i sit opslag.

I et svar til det engelske medie Daily Mail har Mike Brown, kommissær for Transport of London, forklaret, at der i øjeblikket opleves mange mennesker på togafgangene, fordi ca. 30 pct. af selskabets medarbejdere på undergrundsstationerne ikke er i stand til at komme på arbejde, bl.a. som følge af selvisolation og sygdom fra coronavirussen.

»Vi kører med så mange tog som muligt om morgenen. Der har været trængsel på nogle strækninger, mens London har skullet vænne sig til vores nye arbejdsmåder,« siger Mike Brown til mediet.