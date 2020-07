Der var dramatik i luften over Syrien torsdag aften, da et iransk passagerfly måtte gøre sit for at undvige en kollision med et amerikansk kampfly.

Hurtigt måtte piloten i det iranske fly nemlig gå ned i højde for at undgå en kollision.

Nu viser optagelser inde fra passagerflyet, som tilhører flyselskabet Mahan Air, hvor medtagede folk ombord på flyet var efter situationen.

Blødende passagerer og folk, der ligger på gulvet og modtager behandling, er bare nogle af de scener, der fandt sted i det iranske fly efter hændelsen.

En video inde fra flyet, der er fra selskabet Mahan Air, viser nogle af de skader, som passagererne fik efter undvigemanøvren.

På trods af de voldsomme billeder lyder meldingerne dog på, at alle passagererne skulle være okay efter de to flys møde i det syriske luftrum.

»Alle passagererne har det godt, men nogle af dem har fået mindre skader. Fleste af dem som følge af chok og frygt,« siger Fadi al-Hassan, der er chef for lufthavnen i den libanesiske hovedstad Beirut, hvor passagerflyet var på vej til, da det amerikanske F-15-fly kom tæt på, ifølge Ritzau.

Chefen for Røde Kors i Libanon, George Kettned, bekræfter, at ingen af passagererne er bragt til hospitalet, og fortæller desuden, at de primært er ramt af chok efter episoden.

Bill Urban, en talsmand for det amerikanske militær, siger, at der blot var tale om en rutineflyvning, hvor kampflyet udførte en visuel inspektion af passagerflyet for at sikre sikkerheden for det amerikanske militærpersonale på Al-Tanf-basen i Syrien, hvis luftrum passagerflyet var kommet i nærheden af.

Det var et amerikansk F-15-fly, som dem på billedet, der var sendt i luften torsdag aften over syrisk luftrum.

Talsmanden tilføjer, at det hele skulle være foregået i en sikker afstand på omkring 1.000 meter. Det er dog ikke samme opfattelse, passagererne på flyet havde af situationen.

Ifølge en journalist fra det iranske medie Irib, som var ombord på passagerflyet, var afstanden mellem flyene på blot 200 meter.

Abbas Musavi, en talsmand fra det iranske udenrigsministerium, fortæller ifølge det iranske nyhedsbureau Isna, at detaljerne omkring hændelsen er ved at blive nærmere undersøgt, hvorefter der vil blive iværksat politiske og juridiske handlinger fra Iran.