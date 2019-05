Fra sommeren 2014 til marts 2015 skete der så bemærkelsesværdige ting i luftrummet over den amerikanske østkyst, at fire piloter nu står frem og fortæller om deres oplevelser.

På stort set daglig basis rapporterede piloterne, at de var stødt på UFO’er. Amerikanerne har endnu ikke opklaret, hvad piloterne så.

Nu står de så frem i New York Times. De arbejdede som piloter fra den amerikanske flåde og trænede i perioden op til en udsendelse i den persiske golf.

De er fortsat præget af deres oplevelser. Det var nemlig ikke småting, de nåede at bevidne. Flere af episoderne er fanget på film.

Et af de objekter, piloterne så næsten dagligt, var ’et roterende objekt, som bevægede sig mod vindretningen’.

Piloterne rapporterede også, at de flyvende objekter ikke havde synlige motorer, ikke efterlod sig spor fra ustødning og i nogle tilfælde fløj hurtigere end lynets hast.

Samtidig udførte de flyvende objekter flere manøvrer, som ikke er mulige for mennesker, skriver New York Times.

Eksempelvis ved at stoppe på et splitsekund og accelerere fra stort set nul til hurtigere end lynets hast på stedet.

»De her ting fløj rundt derude hele dagen,« siger Ryan Graves, en af piloterne, som har arbejdet for den amerikanske flåde gennem mere end 10 år, til New York Times:

»At holde et fly i luften kræver en markant mængde brændstof. Med de hastigheder, vi observerede, var 12 timer i luften 11 timer mere, end vil ville forvente.«

Til at starte med forsøgte flere piloter at flyve op på siden af objekterne, men de kunne ikke se dem med det blotte øje – kun på radaren.

Så skete der noget, der rystede hele den amerikanske flåde.

Sent i 2014 forklarer Ryan Graves, hvordan han mødte en af sine kolleger, der netop havde fløjet en mission. Kollegaen så dybt chokeret ud.

Ryan Graves var rystet, da han hørte kollegaen forklare: »Jeg ramte næsten en af dem.«

»Så ændrede situationen sig fra potentielt at handle om et hemmeligt droneprogram til at handle om piloternes sikkerhed. Det var kun et spørgsmål om tid, før en af os ville kollidere med en af dem i luften,« siger Ryan Graves til New York Times.

Indtil episoden havde piloterne tænkt, at det var et hemmeligt, militært program, de var vidner til.

Men da en af piloterne var ved at kollidere med et af objekterne stod det klart for dem, at det ikke var det amerikanske militær, som stod bag.

Episoden fik flåden til at udsende nye og hemmelighedsstemplede retningslinjer for, hvordan piloterne fremover skal afrapportere om tilfælde, hvor de støder på uidentificerede objekter under flyvninger.

De mærkelige flyvende objekter blev også meldt til en lille afdeling i The Pentagon, som håndterer undersøgelser af uidentificerede flyvende objekter.

New York Times har talt med manden, der var chef for den gruppe frem til 2017. Han kalder piloternes rapporter for ’en række slående begivenheder’.

Ingen ved, hvad de flyvende objekter var, og ingen af piloterne ønsker i dag at spekulere i, om der var tale om noget fra det ydre rum.

New York Times har også talt med astrofysiker, som mener, at der kan være flere naturlige forklaringer på de ting, piloterne så.

En gruppe i den amerikanske flåde undersøger fortsat de videoer, der blev filmet af de flyvende objekter, ligesom de undersøger andre lignende tilfælde.

Ingen kan med sikkerhed sige, hvad det var, piloterne stødte på dagligt mellem 2014 og 2015.