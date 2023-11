Skumgummien var flået ud af sæderne. Instrumentbrættet flænset op, og ruderne smadret.

Alt – stort set ALT – interiøret i bilen var ødelagt.

Det var et både chokerende og mistrøstigt syn, der mødte en mand fra Colorado, da han midt i oktober kom tilbage til sin bil efter et besøg i en naturpark.

Det fortæller den lokale avis Idaho Statesman.

For mens manden havde nydt omgivelserne og den vilde natur, havde en repræsentant fra den vilde natur nemlig fået øje på hans bil.

Eller færten – rettere sagt.

På forsædet af bilen lå nemlig en pose M&M's, og det var efter alt at dømme den, der var skyld i miseren.

En sort og sulten bjørn kunne nemlig lugte chokoladen og brød ind i bilen.

Look at what a bear can do to a car when they re hungry and smell food left inside pic.twitter.com/asvwA1BZJ5 — CPW NE Region (@CPW_NE) November 20, 2023

»Han raserede hele min bil og tømte min pose med M&M's. Et rigtig møgdyr,« siger den ulykkelige bilejer, som ønsker at være anonym.

Og ikke nok med det.

Da bjørnen havde spist chokoladen, gik dyret grassat i en hærværks-rus og ødelagde alt indvendigt i bilen.

Inden en parkbetjent fik jagtet bjørnen væk, afleverede den tilmed et økologisk visitkort i bilen.

Hele bagsædet var smut ind i bjørnens afføring.

»Ja, det var ikke så sjovt,« lyder det i en tør underdrivelse fra en talsmand fra Colorado Parks and Wildlife.