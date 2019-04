Et tidsrum på en time og 13 minutter skaber nu fornyet mystik om det forsvundne malaysiske fly, MH370.

Fem år efter flytragedien fortsætter historien om det store boeing-fly og de 239 ombordværendes skæbne med at fascinere.

MH370 fra Malaysian Airlines forsvandt - om ikke ud i den blå luft - så i hvert fald et sted i Stillehavet - på en flyvning fra Kuala Lumpur i Malaysia til Beijing i Kina i marts 2014.

Nu hævder en ekspert, at flyet kan have foretaget en mellemlanding og lettet igen i det tidsrum, hvor flyets satellitsystem var slukket.

Jeff Wise, som har skrevet bogen 'The Plane That Wasn't There' ('Flyet, som ikke var der', red.) mener, at det dødsdømte fly enten landede, drejede eller fløj rundt i cirkler i det tidsrum, hvor teknikken var slukket.

»Det store spøgsmål er, hvad der skete mellem 6.28pm, da det blev slået fra, til 7.41, da det blev slået til igen,« siger han til den britiske avis, Daily Express.

Og her mener han altså, at flyet kan have været en tur på landjorden og derefter er fløjet videre.

»Når man kigger på statelitbilleder af flyet, kan vi se, at flyets satellitsystem er blevet slået fra og sat til igen,« siger han.