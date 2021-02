Britiske supermarkeder er blevet afsløret i at smide tonsvis af spiseligt mad direkte i skraldespanden – alt imens adskillige kæmper med at få råd til mad på bordet.

Det har den britiske avis Independent afsløret fredag.

Avisen har fået indsigt i hidtil usete tal, der viser, at supermarkeder i hele Storbritannien har fjernet hele 282.338 tons mad fra hylderne, som ikke kunne sælges af forskellige årsager.

Men kun 24.242 tons af maden er blevet givet videre til sultende og velgørende formål – selvom organisationen Waste and Resources Action Programme (Wrap) anslår, at mindst 80.000 tons af maden sagtens kunne gives til borgere i Storbritannien.

Det svarer til, at de sultende er gået glip af 190 millioner spiselige måltider, skriver Independent.

Den britiske opposition er blevet forelagt afsløringen og tøver ikke med at kalde det »en skandale«.

»Mængden af mad, der går til spilde, er en skandale. Specielt når millioner af børn sulter i landet. Regeringen har været for langsomme til at indse, hvad der foregår på grund af forkerte prioritering,« siger Daniel Zeichner, medlem af oppositionen, og fortsætter:

»I stedet for at fjerne problemet, skal ministrene kigge på andre lande og deres håndtering. For sådan, som vi gør, er tydeligt helt forkert.«

Det er ikke, fordi den resterende mad, svarende til 258.096 tons, ikke er blevet udnyttet.

Mængden er primært givet videre til dyr og produktion af biogas eller gødning.

Men det er ikke godt nok, mener organisationer, som opfordrer regeringen i Storbritannien til at gå ind i sagen.