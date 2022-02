En usædvanlig ulykke har lørdag fundet sted i London på baren Two More Years.

Det skriver Sky News.

»Der var bare en form for krakelerende lyd, og støvet startede med at komme ned.«

»En ven og jeg løb hen til stedet, og så kollapsede det hele bare på få sekunder,« siger en unavngivede mand, der var nær baren, til mediet.

Inde på baren kollapsede gulvet simpelthen under nogle af gæsterne og landede på dem nedenunder.

Derfor ilede både brand- og ambulancefolk til stedet.

Chef for London Brandvæsen Sacha Clement kunne fortælle, at nogle af gæsterne var fanget under mezzaningulvet, og brandvæsenet derfor var nødt til at bruge en stige mellem gulvet og en indvendig trappe til at kreere en slags bro for at få dem sikkert ud af bygningen.

Uheldigvis slap ikke alle gæster optimalt fra situationen. Det fortæller Brian Jordan, der er strategisk chef for London Ambulance Service.

Tre patienter kom alvorligt til skade, imens 10 andre personer kom derfra med småskavanker. Fire personer blev kørt til hospitalet og traumecentre.

Udover de involverede har ulykken også haft en indvirkning på andre. Politiker i England Rushanara Ali sendte efter ulykken et tweet ud.

»Jeg er meget bekymret for kollapset i bygningen.«

»Mine tanker er hos alle de involverede, og de, der har dem kært. Taknemmelig for London Ambulance og TowerHamletsNow nødstilfældeservice og deres support på tidspunktet,« tweeter hun.