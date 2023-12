Den store fyringsrunde hos Spotify har ramt hårdt blandt medarbejderne.

I Sverige – hvor streamingtjenesten har hovedsæde – har de reageret med »chok, bestyrtelse og overraskelse over, at man kommer med forhammeren«.

Sådan lyder det fra forhandlingschef Martin Wästfelt fra fagforeningen Unionen til Expressen.

Det var mandag, at Spotify kom med beskeden om, at 17 procent af arbejdsstyrken skal fyres.

»Mange kloge, talentfulde og hårdtarbejdende mennesker vil komme til at forlade os,« som det lød fra grundlæggeren Daniel Ek.

I alt skulle det dreje sig om cirka 1.570 medarbejdere, har flere medier beskrevet.

Ifølge Martin Wästfelt fra fagforeningen Unionen forventet fyringerne at ramme bredt i hele selskabet.

Endnu er der usikkerhed omkring, hvor mange der er tale om i Sverige, hvor et antal som 240 er blevet nævnt af fagforeninger.

Svenske Daniel Ek har grundlagt Spotify. Foto: Shannon Stapleton/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Svenske Daniel Ek har grundlagt Spotify. Foto: Shannon Stapleton/Reuters/Ritzau Scanpix

Men det er blevet afvist af Spotify.

De berørte skulle allerede mandag være blevet underrettet.

»Det handler om individuelle tilbud rettet mod et stort antal personer, men vi ved ikke præcist, hvor mange der er tale om,« siger Martin Wästfelt fra Unionen.

Spotify har ellers senest haft fremgang og har fået flere abonnenter end ventet.

Dog lyder det fra selskabet, at der et gab mellem de finansielle mål og det, som det koster at drive tjenesten.

Spotify har allerede to gange tidligere i år fyret medarbejdere. I starten af året var det 600 medarbejdere. I juni var det 200.