I videoen: Fortnite har taget danske børn og unge med storm, og mange morer sig med at efterligne spillets populære sejrsdanse.

Computerspillet Fortnite Battle Royale er angiveligt i alvorlig fare for at blive lukket ned.

Ifølge Business Insider er firmaet bag det vildt populære spil, amerikanske Epic Games, blevet slæbt i retten af det konkurrerende firma BlueHole Inc., som står bag spillet PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).

Sydkoreanske BlueHole Inc. hævder, at Epic Games har stjålet deres spilkoncept samt designet til flere af de karakterer og våben, som findes i spillet, og de sagsøger derfor for krænkelse af ophavsretten.

I værste fald kan sagen betyde, at spillet Fortnite Battle Royale bliver lukket ned, skriver den engelske avis The Sun.

Til venstre ses våben fra PUBG og til højre våben fra Fortnite. BlueHole Inc. mener, at de ligner hinanden for meget. Til venstre ses våben fra PUBG og til højre våben fra Fortnite. BlueHole Inc. mener, at de ligner hinanden for meget.

PUBG kom på markedet sidste år, og blev hurtigt ekstremt populært på grund af konceptet, der er kendt fra film som Hunger Games og Battle Royale. 100 spillere bliver dumpet et sted, og så skal de dræbe hinanden, indtil kun en enkelt spiller står tilbage og kan kalde sig vinder.

Men to måneder senere kom Fortnite på banen med samme koncept, hvilket har fået katastrofale konsekvenser for BlueHole Inc. Siden januar er PUBG gået fra 3,3 mio. spillere til 1,5 mio. spillere, mens Fortnite bare vokser og vokser i spillere og popularitet, skriver Business Insider.

Begge spil starter med, at man bliver sendt med faldskærm ned på banen, hvor det er alle mod alle, indtil kun én spiller står tilbage som vinder. Det er Fortnite til venstre. Begge spil starter med, at man bliver sendt med faldskærm ned på banen, hvor det er alle mod alle, indtil kun én spiller står tilbage som vinder. Det er Fortnite til venstre.

Selv om der er en del forskelle i gameplayet på de to spil, bekræfter BlueHole Inc. i en pressemeddelelse, at sagen nu skal skal i retten i Sydkorea.

»Dette er for at beskytte vores ophavsret«, lyder det i en kortfattet meddelelse, som firmaet ifølge Business Insider ikke har yderligere kommentarer til.

Skulle sagen ende med at Fortnite bliver trukket tilbage fra markedet, vil det få store, økonomiske konsekvenser for Epic Games, som menes at have tjent 1,3 milliarder dollars på spillet på under et år.