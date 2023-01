Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et ualmindeligt blodigt drab har rystet Tyskland.

I en etageejendom i den østlige udkant af Berlin blev en 52-årig kvinde natten til fredag angrebet af sin nabo og dræbt på blodig vis med en motorsav.

Kvindens samlever, der normalt arbejdede som politimand, blev ved samme lejlighed også livsfarligt såret af samme gerningsmand.

Politimanden pådrog sig ifølge det tyske nyhedsmedie t-online alvorlige håndskader i form blandt andet en afskåret finger samt kraftige læsioner i ansigtet og på den ene arm.

Han har efterfølgende været igennem en ni timer lang operation, hvor ikke mindre end 15 kirurger kæmpede for at redde hans liv og førlighed. Det drejede sig blandt andet om håndkirurger, rekonstruktionsspecialister samt kæbekirurger.

»Han er nu indlagt på intensiv afdeling, og hans tilstand ser ud til at være stabil. Men han er stadig ikke ude af livsfare,« siger en talskvinde fra det hospital, hvor den sårede politimand er blevet behandlet.

Gerningsmanden, der gik amok på sine naboer med en motorsav, er ifølge tyske medier en 34-årig mand.

Han blev anholdt på gerningsstedet, efter at der klokken 02.20 natten til fredag blev slået alarm til politiet om blodbadet i en lejlighed og opgangen i etagebyggeriet i Paul-Zobel-Strasse i Berlin-bydelen Lichtenberg.

Udover de ramte ofre, en kædesav og en masse blod blev de første betjente på stedet også i mandens lejlighed mødt af synet af en række flasker, hvorfra der brændte små flammer.

I første omgang frygtede politifolkene, at der kunne være tale om en form for hjemmelavede bomber, men hurtigt viste der sig heldigvis kun at være tale om en form for harmløse olielamper. Hvorfor de var antændt, vides endnu ikke med sikkerhed.

Den 34-årige anholdte i sagen pådrog sig ifølge tyske medier en fodskade, da han blev overmandet og arresteret af de første politifolk på stedet, inden han blev kørt væk fra gerningsstedet i en ambulance for at komme til behandling på hospitalet.

Han har angiveligt også tidligere givet anledning til, at politiet blev tilkaldt i mindre alvorlige anledninger. Blandt andet da der i august blev sat ild til en beboers dørmåtte i opgangen.

Ifølge den tyske anklagemyndighed har en lokal domstol i første omgang besluttet, at den 34-årige mand skal anbringes på en psykiatrisk klinik.