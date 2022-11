Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kunne minde om en scene fra tegnefilmen Madagascar:

Den deprimerede løve Alex stikker af fra fangenskabet i Zoo sammen med sine venner for at vende tilbage til et frit liv i naturen.

Men det var ikke plottet til en ny Disney-film, der udspillede sig i Sydney torsdag aften lokal tid.

Her var hanløven Ato på en kort springtur fra den zoologiske have Taronga Zoo i den australske millionby.

Ansatte i den australske zoologiske have undersøger hegnet, hvor løvene brød igennem. Foto: NINE NETWORK Vis mere Ansatte i den australske zoologiske have undersøger hegnet, hvor løvene brød igennem. Foto: NINE NETWORK

Med på flugten var fire løveunger, skriver Reuters.

Der gik cirka ti minutter, fra løverne var brudt ud af deres indhegning, til havens alarm gik.

Gæster, som skulle overnatte i parken, blev straks bragt i sikkerhed.

Selvom det lykkedes for dyrene at forcere hegnet, befandt de sig stadig i et område adskilt fra resten af den zoologiske have.

Et billede af løven Ato fra august. Foto: SAEED KHAN Vis mere Et billede af løven Ato fra august. Foto: SAEED KHAN

Dyrene blev bedøvet, og faren drev hurtigt over.

Ingen mennesker kom noget til under episoden, og parken kunne igen åbne som normalt.