En 12-årig skoledreng i Sverige har mistet livet, efter at han blev stukket med kniv i halsen ved sin skole.

Gerningsmanden var efter alt at dømme en kun 13-årig skolekammerat på samme skole.

Knivdramaet fandt sted mandag eftermiddag i en forstad til Gøteborg ved en indgang til Utmarksskolen i Kortedala.

Dødeligt såret af et knivstik i halsen blev det 12-årige offer ved 13.30-tiden straks kørt med ambulance til et nærliggende sygehus, men et par dage efter måtte lægerne opgive at redde hans liv.

Knivstikkeriet fandt sted i nærheden af voksne fra skolen, som dog ifølge skolens inspektør ikke havde en jordisk chance for at komme det fuldstændigt uventede knivangreb i forkøbet.

De hørte skrigene og var fremme ved den blødende dreng få sekunder efter knivstikkeriet.

På det tidspunkt var gerningsmanden forsvundet fra stedet, og politiet iværksatte en større eftersøgning med blandt andet helikopter og politihunde.

Omkring halvanden time senere lykkedes det at pågribe en 13-årig dreng hjemme hos ham selv. Han er nu mistænkt for knivdrabet.

Fordi han er under den kriminelle lavalder vil han ikke kunne frihedsberøves eller retsforfølges på normal vis, men han er nu under tæt opsyn af de sociale myndigheder.

Og politiet foretager en sædvanlig efterforskning af de konkrete omstændigheder i forbindelse med det fatale knivoverfald.

»Vi mener at have et klart billede af hændelsesforløbet,« siger anklager Mats Ihlbom til svenske Aftonbladet.

Ifølge anklageren har politiet også en ganske god formodning om, hvad der udløste knivstikkeriet. Hvad det konkrete motiv var, ønsker han dog ikke at komme nærmere ind på.

De 350 elever på skolen ved Gøteborg sørger blandt andet ved den særlige mindeplads, som skolen har lavet nær gerningsstedet.

Skolens inspektør Torbjörn Bengtsson oplyser til Aftonbladet, at intet tyder på, at der har været en tidligere konflikt mellem drengene. Knivstikkeriet kom som et lyn fra en klar himmel, og ingen af skolens ansatte kan efter hans vurdering bebrejdes, at de ikke nåede at forhindre tragedien.

»Det er forfærdeligt. Et barn som tager livet af en andet barn. Det må ikke ske. Det må analyseres, det skal analyseres. Men vi skal først have politiet til at fortælle os, hvad der egentlig er sket. Det ved vi ikke i øjeblikket,« siger inspektøren.

Skolen med 350 elever har markeret knivdrabet ved at lade flaget gå på halv og oprette en mindeplads, som elever og ansatte kan sørge ved.