Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs ventes i denne uge at fyre ikke færre end 3.200 medarbejdere.

Fyringerne kommer efter lang tids nedtur på den globale økonomiske scene, skriver Bloomberg.

Omkostninger skal sænkes her og nu, da der ikke umiddelbart er noget lys forude i markedet. Og det vil betyde, at de mange fyringer vil blive effektueret midt i denne uge.

Ud over afmatning i markedet får også en lang række fejlslagne investeringer skylden.

Banken har på kerneområder i virksomheden haft et fald i indtjening på ikke mindre end 46 procent i det seneste år.

Selvom 3.200 er rigtigt mange mennesker, var det faktisk forventet, at Goldman Sachs måtte ud og fyre cirka 4.000 medarbejdere. Men nu har man så fundet nedskæringer andre steder, så antallet af fyringer kan reduceres.

Under den nuværende chef, David Solomon, er antallet af ansatte steget til 49.000 i Goldman Sachs. Det er 18 procent flere medarbejdere, end der var i firmaet i 2008, men nu går det så drastisk den anden vej.

At fyringsrunden bliver så omfattende, skyldes også, at investeringsbanken valgte at afvente situationen under coronapandemien, hvor der også blev tabt rigtigt mange dollar. Det hul skal nu også fyldes op igen, før man kan komme videre.

I branchen har man ikke set en lignende fyringsrunde, siden investeringsbanken Lehman Brothers krakkede i 2008.