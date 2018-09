Personalet på et norsk sygehus ringede natten til onsdag til en familie og informere dem om, at deres nære slægtning var død. Men ved en fejl blev der ringet til den gale familie. Det skriver norske Dagbladet.

Den chokerede norske familie blev ringet op af en læge fra Sygehus Lillehammer. Lægen i telefonen forklarede, at deres slægtning - en cirka 60-årig mand - var død.

Den 60-årige fejlede ellers ikke noget særligt alvorligt.

Familien var ulykkelig og chokeret. Kort efter ringede telefonen igen og trods deres personlige ulykke, svarede familien telefonen.

Det var overlægen på den afdeling, hvor den 60-årige var indlagt. Nu forklarede han, at den 60-årige sad ret op og ned og drak kaffe og ikke var i nærheden af at dø.

Det viser sig, at der var indlagt to personer med næsten samme navn. De to mænd var blevet forvekslet.

»Vi har har meget klare procedurer, når vi varsler pårørende, men denne nat skete der en menneskelig fejl. Hospitalet beklager dybt,« udtaler Ole Jonas Rolsted, overlæge på Sygehus Lillehammer til Gudbrandsdølen Dagningen.

Ifølge Dagbladet har familien accepteret sygehuset undskyldning. Patienten selv har angiveligt taget det med godt humør.