Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En snedig kat forsøgte at komme om bord på et fly ved at gemme sig i kufferten. Det gik godt, indtil katten blev opdaget af folk fra transportsikkerheden i den amerikanske lufthavn John F. Kennedy i New York.

Den blev afsløret tirsdag formiddag, da en medarbejder opdagede en smule orange hår stikke ud ved lynlåsen på en kuffert.

En talsmand for Transportation Security Administration, TSA, fortalte avisen New York Post, at den rejsende ikke var klar over, at katten havde gemt sig i hans kuffert.

Lisa Farbstein, der er talskvinde for TSA, siger, at hendes kolleger var chokerede over at finde katten i kufferten. Den havde været igennem et tjek og blevet gennemlyst med røntgen.

Her ses katten i kufferten på det røntgenbillede, der blev taget i lufthavnen. Foto: TSA Vis mere Her ses katten i kufferten på det røntgenbillede, der blev taget i lufthavnen. Foto: TSA

»Den rejsende fortalte os, at katten tilhørte en anden i husholdningen,« forklarede Farbstein.

I det foto, der ledsagede tweetet, stak der små orange hår ud af lynlåsen på kufferten.

Lisa Farbstein bekræftede, at katten ikke var den rejsendes. »Lad os se på de lyse side: Katten er ude af kufferten og i sikkerhed derhjemme,« jokede hun.

Den orange kat bærer navnet Smells, fortæller ejeren, den 37-årige Alix, som New York Post har fundet frem til.

Her ses hårene fra katten stikke ud ved lynlåsen til kufferten. Foto: TSA Vis mere Her ses hårene fra katten stikke ud ved lynlåsen til kufferten. Foto: TSA

Hun anede ikke, at Smells var væk, før hun fik et opkald fra lufthavnen.

»En medarbejder ringede og spurgte, om jeg ville sagsøge manden med kufferten. Han ville vide, om der var nogen grund til, at han ville stjæle min kat og drage til Florida.«

De var tilsyneladende klar til at kalde manden for en kattenapper og satte ham på No Fly-listen. Men Alix kunne fortælle dem, at det hele var et tilfælde.

Umiddelbart efter opringningen kørte Alix' forlovede til lufthavnen for at redde katten. Den var helt ugeneret af al ståhejen.