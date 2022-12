Lyt til artiklen

Der er fredag gået et gys gennem det østlige Londons gader.

Metropolitan Police har iværksat en undersøgelse af to børns død, efter at deres lig blev fundet på en boligadresse i Dagenham.

Det skriver flere engelske medier, herunder Sky News.

Myndighederne blev tilkaldt omkring klokken 14 fredag ​​til ejendommen, hvor ligene af en toårig dreng og en femårig dreng blev fundet.

Metropolitan Police sagde, at en kvinde blev anholdt kort tid senere i forbindelse med hændelsen, efter at betjente blev kaldt til en uro på en anden ejendom nær stedet.

En mand blev også anholdt. Både manden og kvinden er fortsat varetægtsfængslet.

Politiet oplyser, at en obduktion nu skal give et klart billede af forløbet.

»Dette er helt klart en ekstremt foruroligende hændelse med mange ubesvarede spørgsmål, men på dette meget tidlige stadie søges ingen andre i forbindelse med dødsfaldene,« udtalte kriminalinspektør Sean Treweek fra Met's East Area BCU.

»Jeg vil gerne takke lokalbefolkningen for den hjælp, de har givet betjentene, da de begynder at arbejde sammen med partnerbureauer for at fastslå de fulde omstændigheder omkring disse to tragiske dødsfald. De vil se yderligere betjente i området, og alle med information eller bekymringer bør tale med disse betjente.«