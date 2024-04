En 14-årig pige er i kritisk tilstand efter et overfald på åben gade og i fuldt dagslys.

Tre jævnaldrende er anholdt og mistænkes for mordforsøg i sagen, der ryster Frankrig.

Overfaldet skete tirsdag i en forstad til den sydfranske by Montpellier foran Arthur Rimbaud-skolen, hvor den 14-årige pige og mindst en af de anholdte er elever, skriver The Guardian.

Her blev Samara – som offeret hedder – gennemtæsket og efterladt i koma.

Hun er nu indlagt i kritisk tilstand, men ikke længere i koma, oplyser anklagemyndigheden i den uhyggelige sag, som har fået både den franske undervisningsminister og præsident Emmanuel Macron på banen.

Samaras mor er ikke i tvivl om, hvorfor hendes datter blev angrebet.

I interviews har pigens mor, Hassiba, sagt, at Samara igennem to et halvt år er blevet mobbet af en anden elev på klassen, angiveligt fordi Samaras tøjstil og opførsel i den anden elevs opfattelse er »uislamisk«.

Ifølge Hassiba blev den pågældende elev suspenderet i to dage i juni 2023, efter at have delt et billede af Samara på sociale medier og opfordret til, at hun skulle voldtages.

Offerets mor tror derfor, at netop denne elev står bag eller har forårsaget det grusomme overfald.

I en kommentar på tv har Frankrigs præsident Emmanuel Macron udtrykt solidaritet med offeret for overfaldet, men samtidig advarer han mod at drage konklusioner

»På nuværende tidspunkt vil jeg være påpasselig med at kategorisere noget, og jeg ønsker, at den fulde sandhed (bag årsagen til forbrydelsen, red.) skal etableres i ro og mag, før konklusionerne drages,« lyder det fra Macron ifølge The Guardian.

Dagen efter overfaldet blev en 14-årig pige, som også er elev på skolen, og to andre mindreårige på henholdsvis 14 og 15 år anholdt. De mistænkes for drabsforsøg.

Den 14-årige elev, som er anholdt i sagen, har indrømmet, at hun har tæsket Samara.

Frankrigs undervisningsminister Nicole Belloubet har beordret, at hendes eget ministerium laver en tilbundsgående undersøgelse af sagen.