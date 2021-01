Borgerne i England kan muligvis ende med at være ramt af restriktioner resten af 2021.

Så nedslående er beskeden fra minister for international handel Liz Truss. Det skriver Sky News.

Hun mener ikke, det er en god idé, hvis England begynder at lave langsigtede planer. Landet er nødt til at tage situationen fra uge til uge.

Selvom flere og flere mennesker bliver vaccineret, så kan en nedlukning af samfundet være nødvendig indtil maj, mens social afstand skal fortsætte resten af året, lyder det.

Liz Truss. Foto: Reuters Staff Vis mere Liz Truss. Foto: Reuters Staff

Og Liz Truss tilføjer, at hun slet ikke tør begynde at spå om, hvordan situationen ser ud i England til efteråret.

»Det er for langt fremme i tiden. Vi er nødt til at arbejde skridt for skridt. Vi skal åbne, når vi kan, og vi skal beskytte de sårbare.«

England er i fuld gang med at vaccinere, og lige nu har over otte millioner personer fået det første stik.

Meldingen om restriktioner året ud er lavet på baggrund af en model, som nogle af landets førende forskere har lavet.

Modellen regner sig eksempelvis frem til, at nedlukningen skal vare til maj, hvis vaccinerne blokerer smitte med covid-19 i 60 procent af tilfældene.