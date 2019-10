»De hælder salt i den sørgende families åbne sår.«

I sommer mistede den blot et-årige amerikanske pige Chloe Wiegand livet, efter hun faldt ud af et åbent vindue på et krydstogtskib i Puerto Rico. Siden har man forsøgt at finde ud af, om bedstefaderen, der havde holdt pigen, før hun tumlede ned, skal holdes ansvarlig eller ej.

Tidligere denne uge blev bedstefaderen - Salvatore Anello - sigtet for uagtsomt manddrab.

Og dét har fået familien til at rase. De mener nemlig ikke, at det var bedstefaderens skyld, at den lille pige mistede livet. De giver i stedet rederiet skylden.

Chloe var 18 måneder gammel, da hun den 7. juli døde efter at være faldet ud af et vindue på 11. etage på et cruiseskib. Foto: Facebook Vis mere Chloe var 18 måneder gammel, da hun den 7. juli døde efter at være faldet ud af et vindue på 11. etage på et cruiseskib. Foto: Facebook

Det skriver TIME.

»Denne sigtelse (mod bedstefaderen, red.) hælder salt i den sørgende families åbne sår,« siger familiens advokat, Michael Winkleman, og fortsætter:

»Det her var tydeligvis en tragisk ulykke, og familiens eneste mål er, at noget lignende aldrig må ske igen. Havde rederiet fulgt de sikkerhedsmæssige retningslinjer for vinduerne, så ville den ulykke sandsynligvis aldrig været sket.«

Chloe Wiegand - der blot blev 18 måneder - var om bord på krydstogtskibet 'Freedom of the Seas' den 7. juli, da tragedien skete.

Sammen med sin bedstefar befandt hun sig i et legeområde for børn, da Salvatore Anello ifølge politiet holdt hende op ved et vindue på skibets 11. etage.

Nyhedsbureauet AP har tidligere beskrevet, at Chloe havde bedt sin bedstefar om at løfte hende op, så hun kunne banke på ruden, men vinduet viste sig at være åbnet - og Chloe tumlede ud og faldt ned på kajen under dem.

Hun overlevede ikke.

Hvor politiet mener, at bedstefaderen dermed er ansvarlig, idet han holdt pigen op til det åbne vindue, så mener familien, at rederiet er ansvarlig.

Ifølge familiens advokat var det ikke til at se, at vinduet var åbnet, og derfor var bedstefaderen ikke klar over, hvor farligt det kunne være.

»De er knuste og fortvivlede. De står 100 procent bag bedstefaderen og hans version af, hvad der skete. De er chokerende over denne sigtelse,« fortæller Michael Winkleman til People.

Den næste høring i sagen er den 29. november. Bedstefaderen risikerer op til tre års fængsel, hvis han bliver fundet skyldig.

Familien er i gang med at udarbejde et søgsmål mod rederiet Royal Carribean.