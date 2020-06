Minister går af efter afsløring af forskel i dødsfald indberettet til WHO og regeringens officielle tal.

Sundhedsministeren i Chile er gået af som følge af en kontrovers om opgørelsen af landets coronadødsfald.

Sundhedsminister Jaime Manalichs tilbagetræden blev lørdag meddelt af Chiles præsident, Sebastián Piñera.

Regeringen har offentligt oplyst, at virusudbruddet har kostet godt 3000 personer livet, men har over for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) opgivet et dødstal på over 5000.

Det afslørede en undersøgende journalistgruppe ved navn Ciper lørdag med henvisning til dokumenter sendt fra sundhedsministeriet til WHO.

Chiles vicesundhedsminister, Paula Daza, forklarer forskellen med, at det højere tal til WHO inkluderer både bekræftede samt mulige dødsfald som følge af virusset.

De daglige tal, som regeringen informerer om, omfatter derimod kun bekræftede dødsfald.

Jaime Manalich og sundhedsministeriet er tidligere blevet kritiseret for den måde, som tallene opgøres på.

/ritzau/AFP