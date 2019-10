Den chilenske præsident har bedt alle sine ministre om at sige op for at gøre klar til stor ministerrokade.

Chiles præsident, Sebastian Piñera, har lørdag varslet en stor ministerrokade i kølvandet på massive protester i den chilenske hovedstad, Santiago.

Det siger han i en tale fra præsidentpaladset.

- Jeg har bedt alle ministre om at sige op for at kunne danne en ny regering og på den måde svare på de nye krav, siger han.

Hans udmelding kommer, efter at tæt på en million deltog i fredelige protester i Santiago. Det menes ifølge AFP at være den største demonstration nogensinde i det sydamerikanske land.

Protesterne begyndte i begyndelsen af oktober.

Her demonstrerede studerende mod en forhøjelse af billetprisen for at benytte metroen i myldretiden i Santiago.

Chiles økonomiminister, Juan Andres Fontaine, lagde brænde på bålet med en bemærkning om, at de, der var utilfredse med billetforhøjelsen, blot kunne stå tidligere op og betale en lavere pris.

Fredag i sidste uge udviklede protesterne sig til optøjer og hærværk mod flere metrostationer. Fredag havde mindst 19 mistet livet i urolighederne.

Myndighederne svarede igen ved at indføre udgangsforbud om natten og erklære nødretstilstand i flere regioner.

Det er lørdag dog blevet ophævet, oplyser præsident Piñera.

Forbuddet gav militæret ansvaret for sikkerheden i Santiago og en række andre chilenske byer. Præsidentens tiltag fik stor kritik og befolkningen har sammenlignet det med det strenge militære diktatur under Augusto Pinochet.

Pinochet sad på magten fra 1973 til 1990.

Præsident Piñera har tidligere på ugen forgæves forsøgt at dæmpe spændingerne med løfter om sociale reformer.

/ritzau/AFP