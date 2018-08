Den afdøde præsident Pinochets familie skal slippe 1,6 millioner dollar, fordi pengene er erhvervet ulovligt.

Santiago. Chiles højesteret har besluttet, at 1,6 millioner dollar - godt ti millioner kroner - fra formuen til afdøde præsident Augusto Pinochet skal beslaglægges.

Pengene må således ikke blive hos Pinochets efterladte, fordi de er erhvervet på ulovlig vis.

Samtidig er tre pensionerede militærofficerer blevet idømt fire års fængsel for at have hjulpet Pinochet med at skjule penge i udlandet.

Afgørelsen falder i en sag, der omhandler en korruptionsskandale i den amerikanske Riggs Bank.

Skandalen så dagens lys i 2004 - to år før Pinochet døde. Her dukkede omkring 100 bankkonti åbnet af Pinochet og hans familiemedlemmer op. Det viste sig, at Pinochet havde gemt 20 millioner dollar på konti i Riggs Bank og andre banker uden for Chile.

Den nu lukkede amerikanske bank med base i Washington accepterede i 2005 en bøde på 16 millioner dollar for at have hvidvasket penge for Pinochet i perioden mellem 1994 og 2002.

Augusto Pinochet døde som 91-årig i 2006 uden nogensinde at blive stillet for retten for brud på menneskerettighederne under sit regime.

Ifølge officielle tal blev 3200 mennesker dræbt og 38.000 tortureret i løbet af Pinochets 17 år lange militærregime.

Hærgeneralen Augusto Pinochet kom til magten i Chile ved et blodigt militærkup mod den daværende socialistiske præsident Salvador Allende i 1973.

Han regerede indtil 1990, hvor han efter massivt pres fra befolkningen overgav magten til den demokratisk valgte Patricio Aylwin.

Pinochet fortsatte dog som øverstkommanderende for hæren helt frem til 1998.

Her blev han anholdt under en rejse til London på anmodning fra Spanien, der krævede ham udleveret og sat i husarrest. Pinochet undgik dog dette på grund af sin "svækkede sundhedstilstand".

/ritzau/AFP