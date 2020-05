En kvinde, der fylder 112 år i juli, blev raskmeldt i Chile den 10. maj efter at have været smittet med Covid-19 på et plejehjem i Santiago. Pandemien har ført til fødevaremangel nogle steder i landet. Her ses demonstranter, som for nyligt protesterede mod situationen i El Bosque, i den sydlige del af landet. Pablo Rojas/Ritzau Scanpix