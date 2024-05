Februars inferno i en chilensk ferieby er det næstmest dødelige af sin slags i hele verden i dette årti.

En chilensk brandmand er fredag blevet anholdt og anklaget for at have startet en brand, der i februar dræbte 137 mennesker i feriebyen Vina del Mar.

Det oplyser de lokale myndigheder på et pressemøde natten til lørdag dansk tid.

Adskillige brande brød ud på samme tid 2. februar ved kystbyen Vina del Mar, der ligger omkring 110 kilometer fra hovedstaden Santiago.

Infernoet endte med at blive det næstmest dødelige af sin slags i hele verden i det indeværende årti.

Kraftig blæst og temperaturer på omkring 40 grader var med til at sprede ilden.

Ifølge lokale medier er den anholdte en 22-årig mand, der meldte sig som frivillig brandmand for 1,5 år siden.

- Vi er fuldstændig knust over, hvad der skete, siger Vicente Maggiolo, chef i det pågældende brandvæsen i byen Valparaíso, der ligger klos op ad Vina del Mar.

- Vi har tjent Valparaíso i 170 år og kan ikke tillade sådanne ting at ske.

Efterforskningen af hændelsen har vist, at flammerne startede med en række mindre brande ved søen Penuelas i Valparaiso.

Der er blevet fundet materialer, som den mistænkte angiveligt brugte til at starte brandene, i den anholdtes lejlighed.

I øjeblikket efterforsker myndighederne mulige forbindelse til andre brandstiftelser.

Det er uklart, hvorfor den mistænkte gjorde, som det hævdes. Det er uklart, hvordan han forholder sig til anklagerne.

- Vi ved alle, at det her var et bevidst angreb. I dag får vi en grad af sikkerhed, siger borgmesteren i Vina del Mar, Macarena Ripamonti.

Slukningen af branden blev besværliggjort af manglende indfaldsveje til feriebyen og trafikale udfordringer på de få veje, der eksisterer.

/ritzau/AFP