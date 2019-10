Det sydamerikanske land har været plaget af voldelige protester i flere uger og dropper nu værtskaber.

På grund af uroligheder trækker Chile sig som vært for Apec-handelstopmøde i november og klimatopmødet COP 25 i december.

Det oplyser præsident Sebastian Piñera ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det var meningen, at Chile skulle være vært for 20 stats- og regeringschefer, inklusive USA's præsident, Donald Trump, ved Apec-mødet, der var planlagt til at løbe af stablen 16.-17. november.

COP 25-mødet skulle have fundet sted 2.-13. december.

- Dette har været en meget svær beslutning. En beslutning, der forårsager en masse smerte, fordi vi fuldt ud forstår vigtigheden af Apec og COP 25 for Chile og for resten af verden, siger Sebastian Piñera i en kort meddelelse.

/ritzau/