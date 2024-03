Danske laboratorieresultater indgår i undersøgelse, der genåbner sag om Nobel-modtager Pablo Nerudas død.

En appeldomstol i Chile beordrede tirsdag en genåbning af en undersøgelse af dødsårsagen for den venstreorienterede digter og Nobel-prismodtager Pablo Nerudas død.

Pablo Neruda døde i 1973, kort efter at Pinochet-regimet vandt magten ved et kup i landet.

I en udtalelse fra domstolen lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters, at en anmodning, der kom fra Nerudas familie samt Chiles kommunistiske parti, var under gennemsyn.

Heri lød det, at undersøgelsen af hans død ikke er "udtømmende", og at der endnu kan tages stridt for at "afklare fakta".

Sidste år afleverede en række internationale eksperter en længe ventet rapport om forfatterens død til appeldomstolen i den chilenske hovedstad, Santiago.

Pablo Neruda har blandt andet skrevet "20 kærlighedsdigte og en sang om fortvivlelse".

En del af undersøgelsen gjaldt laboratorieundersøgelser fra blandt andet Canada og Danmark. Specifikke detaljer fra rapporten er dog ikke offentliggjort.

I udtalelsen lyder det yderligere, at appeldomstolen blandt andet har beordret test af håndskrift - blandt andet fra et universitet i København.

I 2017 lød det fra en gruppe af retsmedicinske eksperter, at Neruda ikke kun var død af lungekræft, som den officielle forklaring ellers lød.

En "tredjepart" kunne være involveret i digterens død, der fandt sted i de første dage af Augusto Pinochets i alt 17 år lange diktatur.

Da Pablo Neruda døde 23. september i 1973, var han medlem af centraludvalget i det chilenske socialistiske parti, ligesom han også blev anset som Chiles nationalpoet og en af landets dengang vigtigste intellektuelle.

I 1971 vandt han Nobelprisen i litteratur. Det skete, to år forinden at den socialistiske præsident Salvador Allende blev afsat som følge af militærkuppet.

Forfatterens tidligere chauffør, Manuel Araya, har hævdet, at Neruda modtog en dødelig indsprøjtning fra agenter fra Pinochet-regimet, der trængte sig ind på et hospital, hvor han i forvejen modtog behandling.

Appeldomstolen har dog ingen henvisning lavet til Manuel Araya beskyldning.

/ritzau/