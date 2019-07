Storbritannien er på den anden ende. Og for en gangs skyld er det ikke på grund af Brexit.

I stedet skyldes det, at en lille chihuahua-hund er blevet bortført. Af en måge.

Den dramatiske situation fandt sted i Paignton i det sydveslige England.

Her var hunden Gizmo ude i sin families have. Faderen i huset var i gang med at hænge vasketøj op.

Og ud af det blå kom en stor måge og samlede Gizmo op.

På Facebook har moderen i familien, Becca Hill, beskrevet situationen, som sidenhen er samlet op af stort set samtlige større britiske medier - The Mirror har sagen på avisens forside mandag.

»Min kæreste var ude i haven og hænge vasketøj op, da den (mågen, red.) pludselig dykkede ned. Den tog Gizmo og fløj væk med ham - så langt, at han (kæresten, red.) ikke kunne se ham længere. Jeg har ingen anelse, om han blev tabt, eller hvor han (Gizmo, red.) er,« fortæller hun til mediet Devon Live.

På Facebook har Becca Hill skrevet et opslag i håb om, at nogen har set Gizmo.

Becca Hill og chihuahuaen Gizmo. Foto: Becca Louise Hill/Facebook Vis mere Becca Hill og chihuahuaen Gizmo. Foto: Becca Louise Hill/Facebook

'Please, please, please, hvis nogen finder en chihuahua, så er han min. En havmåge tog ham fra min have. Jeg har en seks-årig, der er virkelig ked af det, og som savner sin hund,' skriver hun.

I en udtalelse fra den britiske dyreværnsorganisation RSPCA skrives der, at man er frygtelig ked af det på familiens vegne.

Samtidig slår man fast, at måger, der flyver bort med hunde, bestemt ikke er hverdag.

'Det må være ekstremt uhyggeligt for hundens ejere. Heldigvis er sådan nogle ting ekstremt sjældne. Og det er ikke typisk sådan, måger opfører sig,' lyder det.