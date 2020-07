Den amerikanske storby Chicago har fjernet to statuer af opdagelsesrejsende Christoffer Columbus.

Det oplyser byens borgmesterkontor fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters..

Statuerne er blevet fjernet, efter at en af de to statuer blev forsøgt væltet under demonstrationer sidste uge. Hændelsen førte til voldelige sammenstød mellem demonstranter og politi.

Artiklen opdateres...