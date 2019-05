Peter Mayhew var manden inde i figuren Chewbacca fra "Star Wars". Det blev til fem film som den uldede kriger.

Skuespilleren Peter Mayhew, der spillede Chewbacca i "Star Wars", er død.

Han blev 74 år, skriver The Hollywood Reporter.

Peter Mayhew døde 30. april i sit hjem i Texas, USA, oplyser familien på Twitter.

Den engelske skuespiller spillede Chewbacca i filmene "Star Wars" (1977), "The Empire Strikes Back" (1980), "Return of the Jedi" (1983), "Revenge of the Sith" (2005) og i "The Force Awakens" fra 2015.

/ritzau/