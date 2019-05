Efter endnu engang at udvise foragt for retten skal whistlebloweren Chelsea Manning i fængsel.

Den tidligere amerikanske efterretningsofficer og whistleblower Chelsea Manning er blevet sendt tilbage i fængsel endnu engang.

Beslutningen blev taget, fordi Manning igen nægtede at afgive forklaring foran en føderal storjury. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Manning blev sidst fængslet i marts for at udvise foragt for retten, da hun nægtede at vidne for retten i en efterforskning af WikiLeaks.

Whistlebloweren blev løsladt 10. maj, men få dage efter ser det ud til, at hun skal tilbage, hvor hun kom fra.

Manning har allerede afsonet syv års fængsel for at have lækket hundredtusinder af dokumenter om USA's krigsførelse.

Hun blev dømt for at lække enorme mængder af hemmelige dokumenter om USA's krigsførelse i Afghanistan og Iran. De dokumenter blev spredt igennem WikiLeaks.

Oprindeligt skulle hun afsone 35 års fængsel, men den tidligere præsident Barack Obama brugte sin bemyndigelse til at afkorte straffen.

/ritzau/