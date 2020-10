»Jeg vil ikke være venner med sådan en som hende.«

Sådan beskriver Chelsea Clinton kort og godt sit tidligere venskab med den nuværende præsidents datter, Ivanka Trump.

Trods politiske forskelle var de to kvinder ellers bedsteveninder gennem flere år, og de har da også en del til fælles:

De er begge datter af en præsident og har haft deres gang i Det Hvide Hus. Både Ivanka og Chelsea er gift ind i en jødisk familie, og deres børn er jævnaldrende.

'Der er intet overfladisk ved Ivanka.' Sådan sagde Chelsea Clinton i 2014 om sin bedsteveninde, Ivanka Trump. I dag, fire år senere, er de to kvinder ikke længere på talefod.

Men deres forældre har også været gennem en beskidt og opslidende valgkamp, der som bekendt endte med at give Donald Trump magten.

Og nu sætter Chelsea Clinton ord på, hvorfor det umage venskab ikke længere eksisterer.

»Jeg har ikke talt med hende siden 2016, og jeg har ingen interesse i nogen, som ikke bare støtter, men som også tager aktiv del i, denne administrations evindelige kulmination af grusomhed og inkompetence,« siger hun ved et tv-interview i programmet 'Watch What Happens Live with Andy Cohen'.

Før valgkampen i 2016, hvor Donald Trump stod over for Hillary Clinton, fremhævede både Ivanka Trump og Chelsea Clinton ellers hinandens positive sider. Chelsea understregede over for Vogue i 2015, at der ikke er noget som helst overfladisk ved Ivanka. Trumps yndlingsdatter forsikrede til gengæld i magasinet People, at de to havde stor respekt for hinanden.

Men efterhånden som valgkampen skred frem, blev det sværere og sværere for dem at holde fast i venskabet.

»Vi var i kontakt med hinanden i begyndelsen af valgkampen, men det var bare meget svært, når der er en, som aktivt støtter en kandidat – uanset om det er vedkommendes far eller ej – som handler med racisme og sexisme og antisemitisme og islamofobi og homofobi og transfobi og konspirationsteorier og løgne,« forklarer Chelsea Clinton i tv-interviewet.

Clintons datter understreger dog, at Ivanka Trump ikke er som sin far, men hun anser hende for medskyldig i hans gerninger.