Engang var Ivanka Trump og Chelsea Clinton nære venner, men så skete der noget.

Chelsea indrømmer, at hun ikke har talt med sin forhenværende bedste-veninde, Ivanka 'i lang, lang tid'

Og der er også snart fire år siden, at det hjertelige billede, som du kan se øverst i artiklen, blev taget foran Carnegie Hall i New York, hvor begge kvinder bor sammen med deres familier.

Ivanka og Chelsea har ellers meget tilfælles. Chelsea er 38 - blot to år ældre end Ivanka. De er begge gift ind i en jødisk familie. De har børn i samme alder og så er deres forældre verdenskendte politikere.

Men problemet er bare, at Chelsea og Ivanka hedder hhv 'Clinton' og 'Trump' til efternavn.

I 2016 spillede Chelseas mor Hillary Clinton og Ivankas far Donald Trump hovedrollerne i den mest beskidte præsidentkampagne i mands minde. Hun kaldte ham en 'patalogisk løjner'. Han kaldte hende 'forbryderisk taber'.

Mange mener, at det var forældrene, Donald Trump og Hillary Clinton, der ødelagde venskabet imellem deres døtre, Ivanka og Chelsea. Foto: PAUL J. RICHARDS - AFP

Og selvom Ivanka Trump og Chelsea Clinton begge fandt en grimasse, der kunne passe og gav hinanden et forsigtigt kram efter Hillarys og Donalds mest beskidte tv-debat kort tid før valget i 2016, så skete det uundgåelige.

Det før så tætte venskab løb simpelthen ud i sandet. Og i weekenden bekræftede Chelsea Clinton, der netop har udgivet børnebogen 'She Persisted Around the Wolrd', de hårdnakkede rygter:

»Jeg har ikke talt med Ivanka i lang, lang tid. Det er klart, at hun har støttet politiske tiltag, som jeg ikke er enige i. Så derfor er der ikke rigtigt noget at sige.«

Chelsea Clinton. / AFP PHOTO / Brendan Smialowski Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Sådan fortalte Chealsea Clinton i et interview med bladet Vanity Fair. Og under adskillige tv-interview i sidste uge (bl.a. 'The Late Show' med Stephen Colbert og 'The Daily Show' med Trevor Noah), gentog hun de dårlige nyheder: Venskabet med Ivanka overlevede ikke forældrenes grimme valgkamp.

I dag er Chelsea gift med investeringsekspert Marc Mezvinsky, som hun har to børn med. Ivanka har tre børn sammen med sin ægtemand, ejendomsmægler og præsidentens rådgiver, Jared Kushner,

Ligesom sin mand, fungerer Ivanka Trump i dag som sin fars personlige rådgiver. Og selvom 36-årige Ivanka ofte har givet udtryk for en langt mere liberal ideologi, så har hun tilsyneladende aldrig forsøgt at stoppe præsidentens tiltag, der kun kan beskrives som ekstremt konservative.

På den modsatte politiske fløj er Chelsea Clinton leder af den såkaldte 'Clinton Foundation', som hendes forældre Hillary og Bill Clinton startede i 1997.

The Clinton Foundation samarbejder bl.a. med foreningen 'Planned Parenthood'. Og sammen sørger de for lægehjælp til fattige kvinder både i og uden for USA. Modsat har Donald Trump og hans konservative regering nærmest erklæret krig imod 'Planned Parenthood', der også tilbyder aborter.

»Vi var rigtig gode venner. Men der er sket meget siden dengang,« fortæller Chelsea Clinton, der normalt er meget forsigtig med sine udtalelser. Men når det kommer til Ivankas far, Donald Trump, lægger Chelsea Clinton ikke fingre imellem.

»Jeg har ikke lagt skjul på, hvad jeg mener om vores nuværende præsident. Jeg bryder mig ikke om ham. Han har sagt acceptable ting om min mor. Og det er trist, at vi nu har en præsident, der lyver og ikke engang har respekt for sine egne eksperter og rådgivere,« siger Chelsea Clinton Stephen Colbert.

I et nyligt interview med tv kanalen FoxNews listede Ivanka Trump stille udenom spørgsmålet om venskabet med Chelsea Clinton ved at sige:

»Vi har begge så travlt, at der ikke rigtig er tid til at ses.«

Men trods det kuldsejlede venskab, er Chelsea og Ivanka enige om én ting: Præsidentens mindreårige børn skal holdes helt uden for den politiske debat.

Således var Chelsea Clinton blandt de første til at komme til Præsident Trumps yngste søn Barrons (12) forsvar, da den amerikanske presse kom lidt for tæt på i efteråret 2017.

Og via Twitter var Ivanka Trump hurtigt til at sige tak til Chelsea.

Måske er der stadig håb forude for de forhenværende bedste-veninder.