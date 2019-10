Det bliver ikke 2020, at Chelsea Clinton begynder sin politiske karriere i USA.

Rygterne har ellers verseret om det modsatte, men datteren af det tidligere præsidentpar Bill og Hillary Clinton aflivede selv alle rygterne i onsdags på direkte fjernsyn.

Det skete i underholdningsshowet 'The View', der kører på ABC, hvor hun var medvært sammen med Abby Huntsman, der er datter af Jon Huntsman Jr., som tidligere har været guvernør i Utah.

I løbet af showet sagde Clinton, at hun godt forstod, hvorfor folk bliver ved med at spørge hende, men svaret lige nu er nej. Det skriver New York Post.

Chelsea Clinton siger nej lige nu, men i fremtiden kan politik måske godt blive aktuelt. Foto: SPENCER PLATT Vis mere Chelsea Clinton siger nej lige nu, men i fremtiden kan politik måske godt blive aktuelt. Foto: SPENCER PLATT

I første omgang skulle 39-årige Clinton sidde i Kongressen, hvor hun skulle overtage Nita Lowey's sæde, men det bliver altså ikke i denne omgang.

»Jeg overvejer ikke at stille op for Lowey's sæde,« sagde hun under sin deltagelse.

Chelsea Clinton sagde ligeledes, at hun synes, at man ikke kun skal spørge folk med specielle efternavne, om de har overvejet en politisk karriere.

Det burde være en ting, som man spurgte alle børn om, mens de voksede op i USA.

Den verdenskendte datter er blevet spurgt om politik før, hvor hun har svaret 'måske', så selvom det er et nej for nu, er tingene måske anderledes om nogle år.

39-årige Clinton har snuset til det politiske liv, da hun i 2016 deltog i dele af hendes mors præsidentkampagne, hvor Hillary Clinton endte med at tabe til Donald Trump.

Nita Lowey har ellers udtalt, at hun ikke vil genopstille næste år efter 30 år i Kongressen.

Chelsea Clinton er forfatter, og hun har skrevet bogen 'The Book of Gutsy Women' (bogen om modige kvinder, red.) med sin mor.