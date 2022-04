Lige siden Ruslands invasion af Ukraine har Europa og resten af Vesten slået i bordet og truet med økonomiske sanktioner.

Den ene mere hårdtslående efter den anden. Det har ramt de famøse oligarker og sendt rystelser gennem Rusland.

Nu er en sjette runde af vestlige sanktioner inden for de seneste to måneder i støbeskeen.

Men selvom sanktionerne gør ondt på Rusland, så kommer de ikke til knække landets økonomi fuldstændig.

Det er simpelthen ikke muligt, mener Peter Hammarlund, som er chefstrateg i storbanken SEB.

Til svenske Dagens Industri uddyber han, at Rusland har en nøglerolle inden for energi, metaller og fødevare. og gødningsproduktion.

Lande som Kina og Indien vil omend mere begrænset stadig handle med Rusland.

Det gør det derfor svært at knække den russiske økonomi fuldstændigt.

Peter Hammarlund angriber også hele ideen om, at det er muligt at ødelægge et stort lands økonomi med sanktioner.

Som eksempel fremhæver chefstrategen Iran og Venezuela, som i mange år har overlevet med hårde sanktioner.

»Det går meget værre, end det ville have gjort, hvis der ikke var sanktioner. Men dagligdagen fortsætter, folk går på arbejde, og økonomien lever videre«

Men det betyder ikke, at sanktionerne ikke har en effekt. For det har de.

De nye sanktioner, som er på vej, går blandt andet på EU-embargoer på russisk energi og betalingssystemer anvendt af russiske banker.

EUs omfattende blacklist over oligarker og russiske virksomheder vil også udvides. Dertil taler man også om embargo mod russisk olie.

Især sidstnævnte vil være et hårdt slag for de russiske offentlige finanser, siger Peter Hammarlund.

Og helt generelt betyder sanktionerne i sin helhed, at Rusland bliver svækket markant økonomisk, politisk og militært på den lange bane.

Udfordringen ved flere sanktioner såsom EU-embargo på russisk olie er, at de også vil ramme EU-landene økonomisk.