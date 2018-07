En australsk chefs mail til sine ansatte, hvor han fortæller dem, hvor uduelige de er, er gået viralt på internettet. Nu undskylder chefen sit ordvalg.

»Godmorgen venner. En hurtig observation af hvad der virkelig går mig på nerverne.«

Sådan starter australske Marcus Wood en mail til sine ansatte i den Sydney-baserede virksomhed Mars Recruiting.

Herefter lister han på nærmest Gordon Ramsey eller Donald Trump-agtig måde en række kritikpunkter af de ansattes endeløse bordtenniskampe midt i arbejdstiden og deres utallige sygedage, som han skriver er »flere end Tom Hanks i Philadelphia«, hvor Tom Hanks spiller en døende aids-patient.

Marcus Wood kommer samtidig med en direkte trussel om at fyre fem-seks ansatte, hvis ikke de strammer op.

Mailen blev i dagene efter, at Marcus Wood sendte den ud, heftigt delt på Twitter:

oh my god - how amazing is this email sent to staff at a Sydney company



“5 or 6 of you are REALLY GETTING ON MY TITS in this office - you are a cost, you are demanding and exhausting”#bossoftheyear pic.twitter.com/zZ3ubKrZKp — Tom Rabe (@Rabe9) 26. juli 2018

Oven på hele miseren har Marcus Wood undskyldt sit ordvalg, som han ifølge ham selv traf på et tidspunkt, hvor han »så rødt«.

»Det burde jeg ikke have gjort,« siger Marcus Wood ifølge The Guardian.

Marcus Wood skriver desuden til de ansatte, at hans mail er et godt eksempel på, hvordan man »IKKE« skal kommunikere, og at han ikke mente, det han skrev:

»Jeg værdsætter jer alle, men jeg er sikker på, at I forstår min hensigt om at få jer til at nå jeres fulde potentiale, selv om mit ordvalg i dette tilfælde ikke var det bedste. Tak til jer alle og hav en god weekend.«