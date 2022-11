Lyt til artiklen

Den russiske økonomi og den russiske befolkning er 'hårdføre' og kan holde til en masse. Som recession, tilbageslag og depression.

Men der er også noget, de ikke kan holde til – og det kan være på vej til at ske.

Det fortæller Jan Ludvig Andreassen, der er cheføkonom i Eika Gruppen, til norske Børsen.

Det er nu ni måneder siden, at den russiske præsident, Vladimir Putin, sendte sine tropper ind i nabolandet Ukraine og indledte den såkaldte 'særlige militæroperation'.

Det er dermed også ni måneder siden, at Rusland blev ramt af de første sanktioner, der blandt andet har været rettet mod den russiske økonomi.

Ifølge en vurdering fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), står den russiske økonomi til at krympe med 5,6 procent næste år.

Men ifølge Jan Ludvig Andreassen er det formentlig ikke det, der vil være mest skadelig for Rusland.

For efterhånden som tiden går, og krigen trækker ud, mister landet flere og flere af sine unge borgere.

Enten fordi de er blevet indkaldt til hæren og sendt i krig, hvor de risikerer at miste livet, blive såret eller traumatiserede – eller fordi de er flygtet ud af landet af den ene eller anden grund.

Blandt dem finder man mange veluddannede mænd og kvinder, og det vil kunne føre til, at landet lider et solidt knæk på sigt.

»Recession, tilbageslag og depression – det kan de holde til. De kan ikke holde til at miste store dele af deres ungdom, det kan de ikke tåle. Universiteterne bliver tømt for fornuftige folk. Hele samfundet er i fare for at få varige skader, og det har det formentlig allerede fået,« siger Andreassen til norske Børsen.

Til mediet forklarer han, at han derfor håber, at der kan komme en våbenhvile eller findes fred snart.

Ikke kun for ukrainernes skyld, men også for russernes.

»Jeg håber virkelig på en våbenhvile snart. Ikke kun for at skåne Ukraine for lidelser denne vinter, men man må spørge sig selv, hvilket slags samfund Rusland vil være efter det her. Det kan blive meget ustabilt,« siger Jan Ludvig Andreassen.