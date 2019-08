Ingen har set Andrea Zamperoni, chefkok på en af de mest populære restauranter i New York, siden mandag.

Det skriver NBC News.

Til daglig arbejder kokken på Cipriani Dolci, en restaurant og bar, der ligger på en balkon i Grand Central Station, og som er meget populær blandt lokale såvel som turister.

Andrea Zamperoni skulle have været på arbejde mandag, men han mødte aldrig op.

Andrea Zamperoni.

Og så begyndte folk at undre sig, for det lignede ikke den pligtopfyldende mand bare at blive væk uden at give lyd fra sig.

Derefter blev hans forsvinden politianmeldt.

Noget, byens politi bekræfter overfor NBC News.

»En god ven, familiemedlem og kollega er forsvundet og savnet,« har Ignacio Albo, også kok på Cipriani Dolci, udtalt til NBC News.

»Og jeg kan naturligvis ikke lade være med at frygte det værste.«

Politiet oplyser desuden, at Andrea Zamperoni sidst er set ved sit hjem i Queens.

Allerede søndag fornemmede hans mor, der bor i Italien, at der var noget galt.

Sønnen missede nemlig deres daglige opkald.