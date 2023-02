Lyt til artiklen

9.000 medarbejdere står til at miste deres job i den kriseramte og skandaleombruste storbank Credit Suisse.

Samtidig står bankens ledelse til at få en gigantisk bonus – på en ret bemærkelsesværdig betingelse:

At ledelsen kommer i mål med en stor og omfattende spareplan, som inkluderer de mange fyringer. Det skriver Bild.

Med andre ord vil cheferne blive belønnet for at fyre bankens ansatte i hobetal.

Fyrsteligt belønnet.

En belønning de omkring 500 ledere kan gøre sig fortjent til til trods for, at Credit Suisse netop har præsteret et regnskab for sidste år, der viser et underskud på svimlende 55 milliarder kroner.

Eller det største underskud siden 2008, hvor finanskrisen var på sit højeste.

Ifølge Bild er der stillet en samlet bonus på 2,6 milliarder kroner i udsigt til cheferne, hvis de formår at reducere Credit Suisses omkostninger med omkring 18 milliarder kroner – eller 15 procent frem mod 2025.

Hvordan bonussen fordeles fremgår ikke, men fordeles pengene ligeligt, står de omkring 500 chefer til at modtage over 500.000 kroner hver, hvis spareplanen føres ud i livet.

En stor del af den omfattende spareplan er netop fyringerne af de 9.000 medarbejdere, som forventes gennemført løbende frem mod 2025.

Med spareplanen vil antallet af ansatte falde fra i dag 52.000 til 43.000 i 2025.

I forvejen har Credit Suisse de seneste år været ramt af en række skandaler, for eksempel er banken blevet taget i at spionere mod sine egne ansatte og har fået bøder for svigagtig långivning og hvidvask af penge for en narkoring.

