Adam Neumann sagde ikke undskyld.

»Det steg mig til hovedet,« forklarede det tidligere iværksætter-stjerneskud i stedet.

I denne uge stillede skaberen af virksomheden WeWork for første gang op til et interview, efter at alt kollapsede om ørene på ham for to år siden. Det skriver flere medier som New York Times, News.com.au og Business Insider.

Selskabet blev dengang sammenlignet med Facebook, Uber og Airbnb, men i stedet blev nedturen monumental.

Foto: TIMOTHY A. CLARY

I hvert fald for de ansatte. Tusindvis blevet fyret, og deres medarbejderaktier blev nærmest værdiløse fra den ene dag til den anden.

Adam Neumann blev derimod rig. Ufatteligt rig. Han forlod dengang i 2019 WeWork som dollarmilliardær – og lige præcis det paradoks blev han spurgt ind til i forbindelse med denne uges interview.

»Jeg forstår. Jeg forstår, at det er sådan, folk har det, og jeg forstår, at det opfattes sådan,« lød det fra Adam Neumann.

Han forklarede videre, hvordan det i virkeligheden hang sammen. At han ikke blev rig på selve nedturen: I virkeligheden fik han en aftrædelsesordning svarende til 1,1 milliarder kroner og solgte aktier for 5,6 milliarder kroner.

I interviewet lyder det videre, at han da stadig er »skuffet« på de ansattes vegne, men tilføjer videre, at man »tager en risiko, når man arbejder for en nystartet virksomhed«.

WeWork blev en stor succes på at kreere delekontorer, både fysiske og virtuelle, til iværksættere og virksomheder. Det var kort inden den planlagte introduktion på aktiemarkedet i 2019, at det gik galt.

Her tog værdien af selskabet et gigantisk styrtdyk fra 305 millioner kroner til 60 millioner kroner, hvilket kostede to tredjedele af medarbejderne jobbet. Mere end 8.000 personer.

Det skete på grund af en stribe virkeligt dårlige sager.

Eksempelvis kom det frem, at WeWork i virkeligheden havde kørt med dundrende milliardunderskud i flere år.

I forbindelse med et sagsanlæg om sexchikane kom det også frem, hvordan kulturen hos selskabet var gennemsyret sexistisk og præget af druk og fester. Også Adam Neumanns excentriske livsstil med privatfly, ekstravagante fester i arbejdstiden og et stofmisbrug blev lagt frem.

Herefter overtog hovedinvestoren SoftBank kontrollen og sagde farvel til Adam Neumann.

I dag siger han, at han blev forblændet af fremgangen og den store værdisætning. Det fik ham til at tro, at hans ledelsesstil måtte være den rette.

»Jeg har haft tid til at tænke over det, og jeg har lært lektion og fortrudt mange ting. Det var aldrig min intention, at selskabet ikke skulle have succes.«

Han tror stadig på, at WeWork igen kan blive en stor succes: »Jeg tror faktisk, at WeWork har en bedre chance i dag, end det havde dengang.«