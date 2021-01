Efter optøjerne i Kongressen i Washington D.C. træder chefen for Kongressens politi tilbage.

Steven Sund - chefen for Capitol Police, der er politistyrken i USA's Kongres - trækker sig med virkning fra 16. januar.

Det oplyser en talskvinde for politiet ifølge NBC News.

Fratrædelsen kommer efter onsdagens uroligheder i Kongressen, ligesom at formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, angiveligt har ringet til Steven Sund og bedt ham om at træde tilbage.

Den kommende præsident i USA, Joe Biden, har tidligere været ude at sige, at han mener, at folkemængden i Washington D.C. ville være blevet behandlet værre af politiet, hvis de havde været sorte og eksempelvis demonstreret for bevægelsen Black Lives Matter.

/ritzau/