Journalisten Jamal Khashoggi blev dræbt, så snart han trådte ind på ambassaden, siger tyrkisk chefanklager.

Drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi var planlagt på forhånd.

Det siger chefanklageren i den tyrkiske storby Istanbul, Irfan Fidan, i en meddelelse onsdag.

Khashoggi blev kvalt, så snart han trådte ind på konsulatet i Istanbul, hvorpå liget blev "skåret i stykker", oplyser chefanklageren.

Fidan tilføjer, at han har holdt et møde med den saudiarabiske chefanklager, Saud al-Mojeb, men at der ikke var kommet nogle "konkrete resultater" ud af det.

Mojeb afsluttede onsdag et tre dages besøg i den tyrkiske millionby.

Allerede i sidste uge erkendte den saudiarabiske anklager imidlertid, at drabet var "overlagt". Dermed modsagde han tidligere officielle forklaringer fra Saudi-Arabien, der lød på, at drabet var et uheld som følge af et håndgemæng.

- Oplysninger fra tyrkisk side bekræfter, at de mistænkte i Khashoggi-sagen begik deres forbrydelse med overlæg, lød det i sidste uge i en udtalelse fra den saudiarabiske anklager med henvisning til den tyrkiske efterforskning.

Myndighederne i Saudi-Arabien har erkendt, at journalisten blev dræbt på konsulatet og har lovet at straffe de skyldige.

Khashoggi skrev for blandt andet den amerikanske avis Washington Post og har flere gange kritiseret det saudiarabiske styre.

Saudi-Arabien har anholdt 18 personer, som Tyrkiet nu arbejder på at få udleveret.

Tyrkiet mener, at en gruppe saudiarabere rejse til Istanbul fra Saudi-Arabien med det formål at dræbe journalisten og derpå forsøgte at dække over drabet.

En af dem, der tog turen til Tyrkiet, er en af kronprins Mohammed bin Salmans medarbejdere, mener de tyrkiske efterforskere.

Khashoggi blev dræbt den 2. oktober, da han gik ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul for at ordne papirarbejdet forud for det planlagte bryllup med sin tyrkiske forlovede.

